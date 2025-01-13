Finalmente il vero Gudmundsson? Ora Palladino ha bisogno di lui, dopo un avvio promettente 

Il 2025 rappresenta per Gudmundsson l'anno della svolta

Albert Gudmundsson, arrivato alla Fiorentina ad agosto, ha vissuto una stagione segnata da infortuni e discontinuità, accumulando solo 503 minuti di gioco. Nonostante ciò, è stato accolto con entusiasmo da tifosi e allenatore, Raffaele Palladino. Dopo un avvio promettente, con 3 gol in Serie A (incluso uno decisivo contro il Milan) e una doppietta all'esordio contro la Lazio, gli infortuni al polpaccio e al bicipite femorale hanno frenato il suo percorso.

Da ottobre, Gudmundsson ha giocato sporadicamente, tornando solo il 4 dicembre in Coppa Italia contro l'Empoli e collezionando pochi minuti e prestazioni sottotono in campionato. Palladino, pur sottolineando i suoi problemi fisici, confida di recuperarlo gradualmente e sfruttarne il potenziale. Il tecnico, prudente per il match contro il Monza, lo considera disponibile ma non ancora al massimo della forma.

Il 2025 rappresenta per Gudmundsson l'anno della svolta: il club e i tifosi si aspettano che lasci l'attesa alle spalle e dimostri pienamente il suo valore con continuità, ambendo a un ruolo centrale nel progetto viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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