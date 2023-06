Finale ancora più amara per Biraghi: otto punti di sutura dopo il lancio della sigaretta dagli spalti

Finale amara per la Fiorentina uscita sconfitta contro il West Ham per 2-1 all’Eden Arena con il gol di Bowen al 90′. Una partita ancora più amara per Cristiano Biraghi che è stato colpito da una sigaretta elettronica lanciata dai tifosi degli Hammers durante la prima frazione di gioco. Un episodio che ha portato alla sospensione della partita per qualche minuto per permettere le cure, momentanee, al capitano della Fiorentina. Al termine della partita Biraghi è stato medicato con ben otto punti di sutura per chiudere il taglio alla testa procurato dai tifosi inglesi.