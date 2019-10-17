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Filtra ottimismo sulle condizioni di Chiesa. Si allena già in gruppo, lunedì a Brescia ci sarà

Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che l'ha costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Italia-Grecia. Secondo La Nazione, c'è comunque cautela sulle sue...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2019 10:36
Filtra ottimismo sulle condizioni di Chiesa. Si allena già in gruppo, lunedì a Brescia ci sarà - Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.10.2019, Fiorentina-Udinese, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che l'ha costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Italia-Grecia. Secondo La Nazione, c'è comunque cautela sulle sue condizioni ma i quattro giorni che ancora mancano a Brescia-Fiorentina autorizzano i medici ad essere ottimisti. Dopo il percorso di recupero personalizzato svolto subito a Firenze, ieri si è allenato normalmente con il gruppo. Lunedì dovrebbe giocare regolarmente allungando così la striscia di partite consecutive giocate. Non salta un match dal 31 marzo.

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