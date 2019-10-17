Filtra ottimismo sulle condizioni di Chiesa. Si allena già in gruppo, lunedì a Brescia ci sarà
Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che l'ha costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Italia-Grecia. Secondo La Nazione, c'è comunque cautela sulle sue...
Federico Chiesa è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il problema muscolare che l'ha costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Italia-Grecia. Secondo La Nazione, c'è comunque cautela sulle sue condizioni ma i quattro giorni che ancora mancano a Brescia-Fiorentina autorizzano i medici ad essere ottimisti. Dopo il percorso di recupero personalizzato svolto subito a Firenze, ieri si è allenato normalmente con il gruppo. Lunedì dovrebbe giocare regolarmente allungando così la striscia di partite consecutive giocate. Non salta un match dal 31 marzo.