Filtra ottimismo per il recupero di Gosens contro il Milan. In caso di forfait pronto Parisi

Le due prestigiose vittorie ai danni di Juventus e Atalanta prima e dopo la sosta delle nazionali, hanno rilanciato le ambizioni di conquistare un posto in Europa per la Fiorentina, che ora si apprest...

Le due prestigiose vittorie ai danni di Juventus e Atalanta prima e dopo la sosta delle nazionali, hanno rilanciato le ambizioni di conquistare un posto in Europa per la Fiorentina, che ora si appresta a vivere il terzo big match di fila, affrontando il Milan sabato 5 aprile alle 20:45 nella Scala del calcio.

In vista della gara di San Siro, lo staff medico viola continua monitorare le condizioni di Robin Gosens. L’esterno tedesco ha accusato un problema al ginocchio poco prima della gara contro l'Atalanta ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca.

Negli ultimi giorni l’ex dea e Inter ha riposato, con l’obiettivo di recuperare al 100% e di esserci per il confronto coi rossoneri: la speranza di tornare a disposizione è viva e filtra ottimismo nello staff gigliato, ma le prossime ore saranno decisive per capire se potrà tornare ad aggregarsi al gruppo.

Gosens vuole esserci e cercherà di accelerare le operazioni di recupero per saggiare le proprie condizioni e giocare in Milan-Fiorentina. Nel caso in cui dovesse invece dare di nuovo forfait, sarebbe pronto Parisi per sostituirlo.