Figuraccia UEFA, il sorteggio Champions è irregolare per delle palline scambiate e deve essere ripetuto

L’Atletico Madrid ha fatto ricorso alla Uefa per chiedere che venga ripetuto il sorteggio di Champions. Il Villarreal ha pescato come avversario il Manchester United, nonostante le due squadre non potessero essere accoppiate in quanto hanno condiviso lo stesso gruppo nella fase a gironi. Successivamente il Villarreal ha pescato il City, ma quando è toccato all’Atletico conoscere il proprio avversario, la pallina del Manchester United non era più tra quelle dell’urna dell’Atletico Madrid. C’è stato uno scambio di palline: nell’urna dei Colchoneros è stata inserita quella del Liverpool (errore, perché i Reds erano nello stesso girone dell’Atletico, quello del Milan) anziché quella del Manchester United.

Clamoroso, tutto da rifare! La Uefa ammette l’errore: “A seguito di un problema tecnico con il software di un fornitore di servizi esterno che indica agli arbitri quali squadre possono giocare tra loro, si è verificato un errore materiale nel sorteggio degli ottavi di UEFA Champions League”. L’intero sorteggio viene dichiarato nullo e quindi verrà rifatto interamente alle ore 15.00. Lo riporta Sky