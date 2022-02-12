Figuraccia per la Fiorentina Primavera di Aquilani, sconfitta 4-0 a Vinovo sul campo della Juventus

Batosta per la Primavera di Alberto Aquilani che perde sul campo della Juventus per 4-0 non stando mai in partita

Terrificante pomeriggio per la Fiorentina di Alberto Aquiliani. Sul campo della Juventus si è giocata una gara molto importante per le qualificazioni ai playoff. Avvio straripante dei bianconeri che in meno di mezz’ora archiviano già la pratica con le reti di Turicchia, Mulazzi e Iling su calcio di rigore. Nella ripresa i padroni di casa murano ogni tentativo della Fiorentina e chiudono definitivamente i conti con il sigillo di Mbangula. Una figuraccia per i ragazzi di Aquilani che arriva dopo un ottimo periodo di forma

FLACHI PUO' TORNARE FINALMENTE A GIOCARE

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