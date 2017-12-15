Figc, Toni diventa allenatore. L'ex centravanti abilitato insieme ad un altro viola...

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nuovi tecnici abilitati con la qualifica UEFA A. Sono nove gli allenatori che hanno superato gli esami finali al termine di un corso speciale, che ave...

Il Settore Tecnico della FIGC ha ufficializzato i nuovi tecnici abilitati con la qualifica UEFA A. Sono nove gli allenatori che hanno superato gli esami finali al termine di un corso speciale, che aveva previsto 210 ore di lezione dedicate in maniera esclusiva a ex calciatori professionisti che avessero collezionato almeno sette stagioni nel massimo campionato italiano. Tra i nuovi tecnici abilitati, ben tre campioni del mondo del 2006: Marco Amelia, Mauro German Camoranesi e Luca Toni. Con loro, anche l'altro ex viola Angelo Palombo e volti noti come Chivu e Amantino Mancini.