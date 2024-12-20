Ferrari: "Non ci aspettavamo una fine dell'anno così eccezionale. Ora non vogliamo assolutamente mollare"

Martedì sera si è tenuta al Viola Park la tradizionale festa di Natale della Fiorentina. Come testimoniato dal video pubblicato sui canali ufficiali del club, durante la serata ha preso la parola il d...

Martedì sera si è tenuta al Viola Park la tradizionale festa di Natale della Fiorentina. Come testimoniato dal video pubblicato sui canali ufficiali del club, durante la serata ha preso la parola il direttore generale viola, Alessandro Ferrari. “Ringrazio tantissimo le squadre di Palladino e De La Fuente per i risultati che stanno ottenendo. Grazie a loro stiamo vivendo un momento particolare, veramente eccezionale. Non era facile prevedere una fine dell'anno di questo tipo, ma è la dimostrazione che noi ci siamo. Siamo lì e non vogliamo assolutamente mollare, l'obiettivo è proseguire su questa strada”.

SORTEGGIO CONFERENCE: LA FIORENTINA AFFRONTERÀ LA VINCENTE DI VIKINGUR-PANATHINAIKOS O BORAC-OLIMPIA LUBIANA

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