Ferrari: "Bellissimo che Kean segni anche in Nazionale". Poi il sorriso alla domanda sulla clausola

Anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, questa mattina era a Milano per partecipare all'assemblea della Lega Serie A. Intervistato da Calciomercato.it, si è espresso in merito a...

Anche Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, questa mattina era a Milano per partecipare all'assemblea della Lega Serie A. Intervistato da Calciomercato.it, si è espresso in merito alla prestazione brillante di Moise Kean con la maglia azzurra, commentando: "Bellissimo che segni anche in Nazionale". Quando gli è stato chiesto della clausola rescissoria nel contratto del giocatore, Ferrari ha dato sfogo ad un sorriso enigmatico prima di entrare nell'hotel, sede dell'assemblea.