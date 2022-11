Ferrara: “Vittoria contro il Dopolavoro Riga. Il girone sembrava troppo un torneo aziendale”

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha espresso il suo pensiero sulla partita di ieri tra RFS Riga e Fiorentina sulle pagine de La Nazione. Queste le sue parole: “Quello che contava era andare avanti e togliersi di mezzo questo girone che somigliava troppo a un torneo aziendale. Il secondo posto è soprattutto un regalo di Gollorius ai turchi. Succede. Fatti due conti la cosa migliore la Fiorentina l’ha fatta nel preliminare col Twente, quello che necessitava di sangue freddo. Un passo falso il pari casalingo coi lettoni, un moto di orgoglio e di Saponara (grandissimo gol), la vittoria in Lettonia contro il Dopolavoro Riga. Andare avanti significa non perdere di vista un traguardo che è un sogno. Ora il campionato. Anche lì i sogni non mancano e riagguantarli dovrà essere il primo obiettivo”.

NICO GONZALEZ E SOTTIL ASSENTI CON LA SAMPDORIA