Ferrara: "Sulle spalle di Pioli si regge il peso di un futuro incerto..."

Questo uno stralcio di un articolo di Benedetto Ferrara, che potete leggere stamani su La Repubblica. Noi riportiamo la parte che riguarda Stefano Pioli: “(…) E fatti due conti, alla fine, resta solo...

Questo uno stralcio di un articolo di Benedetto Ferrara, che potete leggere stamani su La Repubblica. Noi riportiamo la parte che riguarda Stefano Pioli: “(…) E fatti due conti, alla fine, resta solo Pioli a reggere la baracca, perché il futuro finisce tutto sulle sue spalle. Il tecnico, già silurato all’Inter, si trova a ricominciare la sua avventura in mezzo a una situazione un po’ surreale. Essendo una persona corretta, Pioli in questi giorni ha preferito il silenzio, anche perché commentare una trattativa inesistente sarebbe stato ancora più surreale. Se grazie al suo gioco la Fiorentina rinascerà tutto questo verrà dimenticato. Comprese le improbabili cordate scongelate per l’occasione, folkoristico contorno di un momento tormentato”.