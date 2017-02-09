Ferrara: “Sousa vuole mostrare ai dirigenti tutti i loro errori”

Benedetto Ferrara, giornalista di La Repubblica, scrive così oggi (un estratto del suo pezzo): “Giocatori adattati, confusi, spesso entrambe le cose. Sanchez, per esempio che sabato contro l’Udinese sarà squalificato. Ora tutti a chiedersi come farà Sousa, che però ha altri tre centrali o presunti tali in panchina: Tomovic, Salcedo e De Maio. Tutta gente bocciata, evidentemente, se al loro posto gioca un mediano che ne ha azzecata solo una (con la Juve). Sì, certo, poi però metti Carlito nella zona di Insigne e sono problemi. Perfino El Shaarawy risorge. Come inseguire con l’ape una Yamaha R1. Ma a Paulino piace così. Lui li sposta e poi li secca. Guarda Milic, messo a fare l’ala sinistra a Genova e poi spedito chissà dove. E Salcedo? Ora, anche lui non sarà Terry. È quello che si può permettere questa Fiorentina. Ma quel fallo da rigore al 94’ quanto lo terrà in punizione? Sarà tanto peggio di Sanchez in quel ruolo? Se non altro non si deve improvvisare. E poi un po’ più rapido del buon Carlito lo è. La sensazione che è il guru di Bagno a Ripoli voglia dimostrare ai suoi dirigenti tutti gli errori fatti al mercato”.