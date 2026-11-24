Ferrara: "La Fiorentina si sta comportando come una società scarsa. I dirigenti non sanno cosa dire"

"Hai cambiato tutto e mandato via chi aveva perso 3 partite di fila per riprendere Vanoli di cui avevi già visto tutto, tranne un gioco"

Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare del momento della Fiorentina dopo la pesante sconfitta di ieri contro il Monza. Ecco le sue parole:

"Se parliamo di macro problema è evidente che sono stati sbagliati dei passi nella concezione di un progetto tecnico. Le squadre si fanno con un progetto di gioco e costruita insieme all'allenatore, così si va avanti. La Fiorentina negli ultimi due anni, dopo Palladino, ha ricominciato con Pioli con una squadra legata a Palladino e che non lo seguiva. Poi è arrivato Vanoli e a fine stagione è stato preso Grosso per poi far tornare Vanoli. Come fai a pensare che solo spendendo soldi basti per costruire una squadra, un esempio è il Psg.

I micro problemi li stiamo vivendo già da un po'. L'unico momento dell'era Commisso che mi è piaciuto e che aveva un senso è stato quando hanno preso Italiano e gli hanno fatto la squadra adatta a lui. Poi purtroppo per lui è quello che ha perso le finali, ma è l'unico momento in cui la Fiorentina ha fatto calcio. Questa Fiorentina ha un dirigente che è arrivato ed è stato osannato perché doveva salvarci da tutti i mali. Ha esperienza, ha fatto cose buone e non, e gli è stato fatto un contratto da buon calciatore, ma si trattava di un rilancio per Paratici.

Le parole di Vanoli? Sul discorso di Vanoli che dice la squadra deve essere umile come il suo allenatore mi è caduto il bicchiere che avevo in mano, ma come fai a dire questa frase a livello comunicativo...

La sua posizione? Ci stiamo comportando come una società veramente scarsa perché nessuno sa cosa dire. Anche aver ripreso Vanoli, non riesce a dar corpo a questa Fiorentina. Ricordiamo che la Fiorentina ne ha già cambiato uno e cambiare anche lui vorrebbe dire non azzeccarne una veramente. In più non si sa chi verrebbe ad allenare questa Fiorentina. Io credo che se non hanno parlato i dirigenti è perché non sanno cosa dire. La storia che la squadra è giovane, non regge quando prendi 3 gol a partita. Si spiega sul campo perché ci sono giocatori sopravvalutati, in difesa hai speso 30 milioni di euro, hai cambiato tutto e smontato uno spogliatoio mandando via giustamente chi aveva perso 3 partite di fila per riprendere un allenatore di cui avevi già visto tutto. Di Vanoli avevamo già visto tutto tranne un gioco. Ora si trova a gestire una squadra mettendo in campo un 4-2-3-1 che mi piace come modulo, ma con un centrocampo che non esiste. I dirigenti sono i primi a sapere una cosa, la valutazione di un manager si fa dal punto di visto economico e tecnico: sul primo sei sotto di diversi milioni, su quello sportivo ancora di più."