Ferrara: "La Fiorentina ha scelto Palladino perché non è un allenatore che pretende tanto"

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha commentato la situazione in casa viola: "La Fiorentina ha scelto Palladino perché non voleva una personalità invasiva, bensì vo...

A Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha commentato la situazione in casa viola: "La Fiorentina ha scelto Palladino perché non voleva una personalità invasiva, bensì voleva un uomo più aziendalista che non pretendesse tanto, per questo lo ha preso. Infatti quando lo ascolto, mi sembra come se si volesse trattenere per non andare contro qualcuno. Palladino non ha un grande rapporto con la società ed è evidente, mi auguro che queste difficoltà vengano appianate per il bene comune."

Sulla rosa: "Io credo che questa squadra sia buona, è più forte dell'anno scorso senza dubbio ed è cresciuta in numerosi reparti però non in difesa perché Pongracic non è al livello di Milenkovic, per il resto hai De Gea però da solo non può tappare tutto."

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-prima-retegui-poi-kean-ed-ora-cataldi-a-gudmundsson-va-messo-un-freno/270353/