Ferrara: “La Fiorentina fatica a tirare in porta a 10 mesi dalla cessione del suo centravanti, manda la soluzione”

Girala pure come ti pare, prova a consolarti con una discreta prestazione, con una sconfitta meno dolorosa di altre, col fatto che in fondo la Fiorentina esce dal campo di Bergamo senza essere stata umiliata come è accaduto in Turchia . Sì, poi però il senso non cambia: questa squadra fatica a tirare in porta e a far gol e a dieci mesi di distanza dalla cessione del suo centravanti ancora non ha trovato la soluzione. Vincenzo Italiano si sforza, si arrangia, si mette perfino in discussione, ma la leggerezza offensiva resta tale. La buona notizia è che sappiamo qual è. E lo sappiamo da un pezzo. Lo scrive Benedetto Ferrara in La Nazione.

