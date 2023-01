Ferrara: “Jovic ha sbagliato gol che faceva anche uno del Tavarnelle, se il Real lo regala un motivo c’è”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto sulle pagine de La Nazione. Questo il suo punto della situazione:

“Il fatto che Jovic abbia sbagliato un gol che Ubaldi del Tavarnelle avrebbe fatto bendato e con gli scarponi da sci ai piedi non fa testo. Diciamocelo: se il Real Madrid ti regala un giocatore magari un dubbio ti viene. Ma siccome le scommesse sono la nostra passione, se poi sono pure a scrocco perché non provarci? Dopo di che il pallone è quella roba lì che magari è un problema di testa, bisogno di autostima e succede che da qui alla fine Jovic ne mette dentro quindici. Certo, se il ragazzo avesse un po’ meno l’aria del bancario in pausa pranzo quando passeggia per l’area di rigore non sarebbe male. Speriamo bene. Comunque il grande colpo del suo agente Fali Ramadani è stato quello che riannodare i fili tra Joe e Pantaleo, che a suo tempo si erano scontrati in una discussione senza silenziatore. Ma poi tutto si ricuce. O intorno a una tagliata di filetto coi porcini o a un affare che va bene a tutti, tipo Maleh al Lecce con un riscatto fissato a sei milioni. Plusvalenza probabile per la Fiorentina e plusvalenza futuribile per il Lecce. Che vuoi di più”?

