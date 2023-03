Ferrara ironizza sul tema stadio: “Scambio Franchi-Kokorin? Abbiamo tempo per trovare la risposta”

All’interno dell’edizione odierna de La Nazione, è presente l’opinione, in tema Fiorentina, a firma di Benedetto Ferrara. Di seguito un estratto: “Le soste di campionato per noi sono deserti da attraversare alla ricerca di consapevolezze utili a riempire un vuoto esistenziale generato dall’assenza di quelle due parole urlate al vento nei giorni più o meno felici: forza viola. Chi siamo? Dove andiamo? A giocare, si intende. Modena? Reggio Emilia? Empoli, Castello? La nostra psiche cerca risposte. Che arriveranno, prima o poi. Scartata piazza D’Azeglio, in attesa di restyling, di parcheggi e di alberi elicoidali, difficile l’ipotesi Boboli perché la soprintendenza difficilmente approverà e comunque giocare in salita ha i suoi svantaggi. L’Ikea arena non è poi così male. Volendo, con la chiave del dieci, un cacciavite e una brugola è possibile anche smontare la struttura e spostarla a Campi, per esempio, nell’area un tempo destinata al nuovo stadio. La Scuola marescialli a Castello prevede 10 mila posti e il grande dilemma: i vigili urbani possono fare le multe in un territorio dei carabinieri? Mah. Comunque, finita la sosta, avremmo modo di trovare altre soste e altre domande su cui dividerci. Scambio Franchi-Kokorin? Abbiamo tempo per trovare la risposta. E poi comunque abbiamo sempre pronta la madre di tutte le domande, quella senza tempo: ma chi si compra?”