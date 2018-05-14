Ferrara: "Fiorentina come il Napoli a Firenze, ansia da prestazione. Grazie lo stesso, dopo Astori..."

"Grazie lo stesso, Fiorentina": lo scrive Benedetto Ferrara, firma di Repubblica. "Nel giorno più importante - si legge sulle colonne del quotidiano - la Fiorentina si perde nell'ansia da prestazione....

"Grazie lo stesso, Fiorentina": lo scrive Benedetto Ferrara, firma di Repubblica. "Nel giorno più importante - si legge sulle colonne del quotidiano - la Fiorentina si perde nell'ansia da prestazione. Ci sta: un esempio, in tal senso, lo aveva fornito il Napoli, proprio a Firenze. Il calcio frenetico e lucido del Cagliari ha avuto la meglio su quello balbettante della viola. Ma non scordiamoci che, prima del dramma Astori, il campionato della Fiorentina sembrava non aver più nulla da dire. Poi, la grande rincorsa: quindi, grazie lo stesso, ragazzi".