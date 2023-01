Ferrara: “Gonzalez? Non si crede che per due anni di fila la Fiorentina venda il migliore a gennaio”

Il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto sulle pagine de La Nazione . Questa la sua idea su Nico Gonzalez:

“La cessione possibile che fa discutere di più è quella di Nico, l’attaccante più forte della Fiorentina pagato un botto e richiesto, pare, dal Leicester, che ha superato l’offerta dell’ortopedico Toscano mettendo sul tavolo 34 milioni. C’è chi lo porterebbe a piedi in Inghilterra, c’è chi non riesce a credere che la Fiorentina venda l’attaccante più forte a gennaio per due anni di fila. Di certo i problemi il ragazzo li ha avuti e non pochi, le dichiarazioni della società prima del mondiale non hanno aiutato e Italiano ancora lì ad aspettare un uomo gol che dia un senso a tutto quel possesso palla senza bomber. Vedremo”.