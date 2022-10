Ferrara: “Fiorentina piccola piccola, chissà cosa sarebbe con un attaccante vero. Tutta presunzione e 0 gol”

Un po’ di fuffa e zero punti. Chissà cosa sarebbe la Fiorentina con un attaccante vero. Già. Ce lo chiediamo da un pezzo. E speriamo che se lo chiedano i dirigenti, perché l’allenatore sembra rassegnato. Basta guardare la sua faccia. Chissà cosa dirà al suo procuratore di Jovic. E chissà cosa pensa di Cabral, bocciato e chissà perché, visto che il suo competitor è un ectoplasma. Ma questi sono discorsi per il mercato che verrà. Ora meglio pensare a questa umiliazione e alla classifica, che irrompe nel cuore trasformando le illusioni in malinconia. Piccola Fiorentina, tutta presunzione e Viola Park. E zero gol, soprattutto. Lo scrive Benedetto Ferrara in La Nazione.

