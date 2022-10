Biraghi: “Risultato eccessivo, ma la colpa è nostra. Difficile commentare, dobbiamo dare di più”

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ha così commentato il pesante ko per 4-0 contro la Lazio: “Trovare i perché adesso è difficile, siamo molto amareggiati per questa brutta sconfitta, soprattutto per come è andata. E’ un risultato eccessivo ma la colpa è la nostra, ora mi viene anche difficile trovare le parole giuste da usare. Dobbiamo lavorare, il campionato è lungo e non serve guardare la classifica. Serve lavorare, mettere qualcosa in più in campo da parte dei singoli perché per il resto abbiamo tutto. Ripeto, ora mi viene difficile commentare e non mi sembra giusto verso i tifosi dire che abbiamo fatto una bella partita. Proviamo a ripartire dalle prestazioni, dal gioco, da quello che creiamo. Da questo punto di vista abbiamo un allenatore che ci fa fare un bel gioco e ci fa divertire, il resto deve venire da noi. Io mi metto in prima linea, forse devo spronare maggiormente i miei compagni e ognuno deve dare qualcosa di più”.