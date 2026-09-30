Ferrara: "Fagioli è cresciuto tanto, sta diventando un centrocampista di grande livello internazionale"

Il giornalista ha lodato il lavoro di Fagioli in queste gare

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista e tifoso viola Benedetto Ferrara si è espresso a tutto campo sul momento della Fiorentina, partendo dall'analisi della prestazione contro il Napoli: «Col Napoli è stata una bella partita, in cui la Fiorentina ha mostrato segnali di crescita, personalità e autostima. Alla ripresa del campionato la squadra dovrà riniziare al meglio e Vanoli valutare le condizioni di coloro che torneranno dalla Nazionale. La Fiorentina è superiore al Genoa, che però è a caccia di punti; il mister ha lavorato molto bene sulle motivazioni e la squadra oggi ha molta più coscienza della propria forza rispetto a prima».

Passando al reparto mediano e ai singoli, Ferrara ha poi sottolineato l'importanza dell'equilibrio tattico e della maturazione dei singoli interpreti: «La Fiorentina deve essere solida e compatta in difesa, ma avere voglia di divertirsi dal centrocampo in su, perché i giocatori ci sono tutti. Il centrocampo è la vera variabile che consente più soluzioni. Fagioli sta diventando un calciatore completo: era una mezzala, poi ha giocato regista con Vanoli che gli ha insegnato l’arte del play, mentre Mancini lo vede più interno. Mi sembra che finalmente abbia ritrovato fiducia e stia crescendo: a 25 anni è ancora giovane, si è dovuto rimettere in discussione come uomo e ha dato un grande contributo all’Italia, restituendo alla Fiorentina un giocatore cresciuto».

Infine, lo sguardo si è allargato alla linea difensiva e alle prospettive generali della rosa: «Ranieri e Dragusin sono cresciuti, e penso poi a Valdepeñas, che a me piace molto: bisognerà far crescere lo spagnolo, mentre Viery da terzino non credo possa fare grandi cose. Vediamo se Jimenez imparerà a contenersi caratterialmente. Nel complesso, la Fiorentina è un progetto in divenire, una squadra che può darci tanto sul piano del gioco e dei risultati».