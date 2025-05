Ferrara: “Dimissioni Palladino? c’è un’altra squadra, non c’entra la pressione. Nessuno ci dirà la verità”

Benedetto Ferrara è intervenuto quest’oggi ai microfoni del Pentasport dopo il “terremoto” dimissioni di Palladino che ha colpito la Fiorentina in queste ore. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: “La prima cosa che mi è passata per la testa è che la Fiorentina sarebbe una grande serie tv per quello che succede. Prima il prolungamento di contratto non previsto, poi la conferenza stampa sul futuro viola e infine le dimissioni giunte nelle ore scorse. Sono sicuro che nonostante le nostre domande, nessuno ci dirà mai la verità su questa vicenda”.

“Per riuscire a fare l’allenatore le pressioni vanno sapute gestire, quindi credo che Palladino non se ne sia andato per questo. Ho sempre avuto l’impressione che durante la stagione qualcuno volesse cambiare guida tecnica alla viola. L’idea è sempre stata stoppata dal presidente che lo ha difeso, guardando più il lato umano del mister, addirittura catalogandolo come ‘figlio’. Spero che la Fiorentina possa sfruttare questa situazione per crescere ancora. Nessuno sta piangendo l’addio di Palladino, però credo che dal punto di vista dell’immagine sia un bel colpo, sia per l’allenatore, che per la società viola. Il mio pensiero è che dietro a tutto questo ci sia una squadra che vuole il mister. Detto ciò, non mi sembra che nello staff ci sia una grande famiglia”.