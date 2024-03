Ferrara: “Credo che Italiano se ne andrà alla fine della stagione, proverà a vincere un trofeo e lascerà”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto giornalista Benedetto Ferrara che ha parlato del futuro di Italiano e non solo: “Credo che se ne andrà, almeno ho questa sensazione perché se restasse bisognerebbe fare di più e finora non è stato così. Ricordiamoci da dove siamo partiti e quello che ha fatto Italiano a Firenze, quindi, bisogna ringraziarlo davvero e per questo credo che il suo percorso sia finito, penso che voglia vincere un trofeo per poi lasciare la Fiorentina. Niente è deciso, ma credo che se dovesse rimanere, la squadra andrebbe rinforzata tanto perché lui è ambizioso e vuole continuare a crescere, invece da quando è qua gli hanno venduto il centravanti il primo anno poi Torreira, ora ha una squadra fatta di prestiti, si vede che gli manca il supporto della società. La Fiorentina ha dei limiti e il mercato non ha reso per niente tranne Beltrán che però doveva fare la punta se ricordiamo ed è stato lui ad inventargli il nuovo ruolo”.

Sulla partita di domani: “La Fiorentina deve approcciare bene, adesso tutti hanno esperienza e devono avere la giusta ambizione per non cadere nella semimediocrità. Esistono delle possibilità concrete di vincere in Conference perché la Fiorentina è forte, ma ci vuole la giusta autorità in campo, quella che è mancata nel finale con la Roma dove ti sei fatto raggiungere in maniera molto sciocca, intendo quella bravura nel non far vedere la palla all’avversario negli ultimi momenti della partita. Non giochiamo contro dei fenomeni, però se gli lasci l’occasione questi ti fanno gol e lo abbiamo visto, un vantaggio è che almeno si giocherà su un campo da calcio.”