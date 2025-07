Felipe sicuro: “Fiorentina deve ambire alla Champions, nulla da invidiare alle altre. Dzeko un fenomeno”

Felipe Dal Bello è stato intervistato ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

La nuova Fiorentina di Pioli? Per usare un termine che uso poche volte…Tanta roba. Per me è proprio un discorso umano su Pioli come allenatore e poi una piazza che dimostra un’ambizione incredibile come tutti gli anni. La Fiorentina, con i prestiti trattenuti e i migliori che stanno rimanendo, vuol dire che vuole lottare con le altre. Se pensiamo a Pioli quando ha vinto con il Milan c’erano altre squadre messe meglio. La Fiorentina deve ambire alla zona Champions perchè è attrezzata come rosa e non ha niente da invidiare alle altre. La Fiorentina con l’acquisto di Dzeko accanto a Kean…Mi metto nei panni di difensori, è dura tenere a bada questi due giocatori.

Dzeko? Dzeko è un fenomeno perchè lavora per la squadra. Quando c’è da fare il lavoro sporco lo fa, ha una grande progressione nonostante tutto e tecnicamente non è malvagio. Trovare uno che puoi buttare una palla alta e ti risolve la partita non è facile.

Cosa si deve cercare sul mercato per il centrocampo? La Fiorentina ha bisogno di dinamismo a centrocampo. Bidognerebbe trovare un centrocampista simile a Fagioli, anche se lui è un po’ più offensivo. Se hai Gosens e Dodò bisogna trovare qualcuno di gamba che possa rientrare in difesa e non faccia rientrare troppo i due quinti.”