Fei: "Contentissimo di essere qui, voglio stare con la prima squadra il più possibile per crescere"

Il portierino viola ha parlato prima dell'allenamento

l giovane portiere classe 2007 della Fiorentina, Gianmaria Fei, si è espresso ai microfoni dei canali ufficiali della società per raccontare le sue emozioni sulla partecipazione al ritiro con i grandi. Ricordando la passata stagione, l'estremo difensore ha sottolineato l'ottima sintonia trovata con i compagni: «Lo scorso anno è stato bellissimo con la Primavera. Adesso mi trovo davvero a mio agio con la Prima Squadra: i colleghi di reparto li conoscevo già per averci lavorato un anno fa. Stiamo benissimo insieme ed è un'esperienza unica trovare un gruppo così legato».

Fei si è poi soffermato sugli apprezzamenti ricevuti dal compagno di reparto David De Gea e sul rapporto con il tecnico Andreazzoli: «I complimenti di De Gea? È una gioia indescrivibile. È sempre stato uno dei miei punti di riferimento fin da bambino: sognavo di ripercorrere le sue orme. Traguardi? Non mi fissi limiti, ma spero di stabilizzarmi in prima squadra il prima possibile, senza smettere di dare una mano alla Primavera per conquistare qualcosa di significativo anche in questa stagione. Andreazzoli? Ci ho scambiato qualche parola: è un'icona di umiltà e una bravissima persona».