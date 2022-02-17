Federico Russo: ''In questo momento vedo molto meglio Piatek. Cabral molto forte fisicamente''

Il noto conduttore radiofonico, per adessp, preferisce l'attaccante polacco. Parole di stima anche per Cabral.

slot gacor Il noto conduttore radiofonico e tifosissimo viola Federico Russo è intervenuto ai microfoni di Tim Vision nella trasmissione dedicata al Fantacalcio. Immancabile la domanda sul dualismo che tanto tiene banco per il posto da centravanti titolare tra Piatek e Cabral. Queste le sue parole:

“In questo momento vedo molto meglio Piatek che Cabral, anche solo per il fatto che sta andando a segno. Cabral è forte fisicamente – puntualizza - ma per ora quando riceve palla torna sempre indietro. Tra lui e Piatek sarà un bel duello ma per il momento – conclude - consiglio sempre Piatek”.

Sul fantacalcio aggiunge: "Ci gioco eccome! Sono un grande appassionato e ne faccio due, che è la cosa più sbagliata che si possa fare perché li perdo entrambi. Chi sa veramente giocare al calcio, conosce il calcio ma non il fantacalcio” – precisa poi Russo che spiega: “Chi sa veramente giocare al calcio non fa un centrocampo di sole ali, non fa una difesa di soli terzini, non fa un centrocampo di sole mezze punte e non fa un tridente di soli centravanti, che è invece quello che bisogna fare da fantacalcisti”.

FREY RIVELA: ''SERA DRAMMATICA IN RITIRO PRIMA DELLA SENTENZA DI CALCIOPOLI, POI REAZIONE FANTASTICA''

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