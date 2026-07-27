Fazzini: "Anche il mio bisnonno venne a Cagliari dopo Firenze a giocare, mi voglio rifare in fretta"

Intervenuto in sede di presentazione ufficiale, il neo-acquisto del Cagliari Jacopo Fazzini ha affidato alle colonne de L'Unione Sarda i suoi primi pensieri da giocatore rossoblù, spaziando dal curioso legame storico della sua famiglia con la Sardegna al suo collocamento tattico in campo.

«Mio bisnonno Mario Baldini firmò la primissima rete della storia della Fiorentina nel 1926 e successivamente, come mi ha spesso ricordato mia madre, si trasferì proprio al Cagliari. È incredibile pensare che a un secolo di distanza io stia ripercorrendo esattamente le sue orme. Mi trovo qui perché la società, con in testa il direttore sportivo Accardi e mister Pisacane, ha dimostrato un interesse enorme nei miei confronti. L'impatto con l'ambiente è stato immediato e posso già confermare che si tratta della decisione migliore per il mio percorso: sono davvero entusiasta di questa nuova avventura e impaziente di scendere in campo.

Per quanto riguarda la posizione, riesco ad adattarmi in qualsiasi zona della mediana, anche se la mia collocazione ideale resta quella di mezzala. Lì al centro abbiamo la qualità per far girare bene il pallone, ma servirà farlo con la giusta incisività. Sapendo che non potremo gestire la palla per tutti i novanta minuti, stiamo lavorando molto col mister per diventare aggressivi ed efficaci anche in fase di riconquista.»