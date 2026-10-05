Fazio: "Nico Paz è più avanti di Mastantuono, sarà lui a raccogliere l'eredità di Messi in Argentina"

L'ex giocatore della Roma ha parlato del dualismo tra i due talenti

L'ex difensore argentino Federico Fazio ha analizzato al podcast Lobanovski il futuro dell'Albiceleste, soffermandosi sul confronto tra il fantasista del Como e il nuovo acquisto della Fiorentina.

Il dopo-Lionel Messi nell'Argentina passa inevitabilmente dai piedi della nuova generazione di fantasisti. Nel corso del suo intervento al podcast Lobanovski, l'ex difensore di Roma e Salernitana Federico Fazio ha espresso la propria opinione sul confronto tra due dei prospetti più interessanti del panorama calcistico attuale: Nico Paz, stella del Como, e Franco Mastantuono, recente innesto della Fiorentina.

Nel tracciare un profilo sui giovani destinati a raccogliere un'eredità pesante nella Nazionale argentina, Fazio non ha nascosto la propria predilezione per il trequartista del Como, ritenendolo già più maturo rispetto al connazionale in forza ai viola.

«Nico Paz ha le qualità per prendersi la leadership della squadra», ha spiegato l'ex centrale argentino. «Naturalmente nessuno potrà mai replicare quanto fatto da Messi, ma Nico ha la personalità giusta per caricarsi la squadra sulle spalle. È un calciatore che stimo molto e al momento lo vedo un gradino sopra rispetto a Mastantuono».

L'analisi di Fazio si è poi spostata sul giovane talento approdato a Firenze. Per il classe 2007, il passaggio al calcio europeo e la gestione delle aspettative rappresentano uno snodo cruciale nel percorso di crescita professionale.

«Franco Mastantuono ha trovato meno spazio nella passata stagione, ma occorre considerare quanto sia complesso vestire una maglia pesante come quella del Real Madrid a soli diciott'anni», ha sottolineato Fazio. «In questa fase deve concentrarsi sull'adattamento ai ritmi e alle tattiche del campionato italiano: la Fiorentina rappresenta l'ambiente ideale per esprimere tutto il suo valore».