L’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è già finita. Costa caro al tecnico bianconero il fallimento in Champions League con l’eliminazione agli ottavi contro il modesto Lione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport in questi minuti, Maurizio Sarri è stato esonerato e non è più l’allenatore della Juventus. La decisione è stata comunicata a squadra e staff. Nelle prossime ore arriverà il comunicato ufficiale dalla Juventus.