"Fair play finanziario? L'avete vista l'Inter? Difficile anche il quinto posto"

Così il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno, relativamente alle ultime vicende di casa viola: “La Fiorentina non si è divertita per la storia del trasloco e ha mostrato i muscoli. A...

Così il giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno, relativamente alle ultime vicende di casa viola: “La Fiorentina non si è divertita per la storia del trasloco e ha mostrato i muscoli. A volte la società ha sbagliato a far passare tutto, ora finalmente si reagisce e la linea comunicativa è più appropriata per difendersi da certe situazioni. Stasera sono curioso di sentire cosa dirà Paulo Sousa, ma non mi aspetto polemiche sul mercato, anzi se fossi la società lo avrei già avvertito che deve tenere una linea di serenità. Se così non fosse si aprirebbero delle nuove crepe, lui deve pensare ad allenare e punto. I tifosi dal loro punto di vista hanno ragione, si aspettavano di più e pure io non credevo ci sarebbe stata così tanta rigidità sulla questione conti, perchè il Fair Play Finanziario esiste, ma non dà obblighi così pesanti, basta guardare l’Inter. Adesso dipende dall’allenatore far rendere al massimo la Fiorentina, sulla carta il quarto posto è lontano e anche il quinto è difficile”.