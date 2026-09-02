Fagioli saluta Mandragora, Kean e Gudmundsson: "In bocca al lupo per tutto ragazzi, mi mancherete"

Il giocatore viola ha salutato i compagni che hanno lasciato Firenze

La gestione targata Fabio Paratici ha impresso una profonda trasformazione alla rosa della Fiorentina, portando ai saluti diversi pilastri della passata stagione. Tra i profili più illustri che hanno fatto le valigie ed espresso il proprio addio a Firenze figurano elementi del calibro di Moise Kean, Albert Gudmundsson e Rolando Mandragora.

Un momento di passaggio sottolineato anche da Nicolò Fagioli, che ha affidato a un messaggio pubblicato sul proprio account Instagram i suoi personali auguri di buon auspicio per il futuro professionale dei suoi oramai ex compagni di spogliatoio.