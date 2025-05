Fagioli: “Nelle partite vorrei avere la continuità e l’attenzione di Gosens abbinate alla forza di Folorunsho”

Nuovo format nella pagina ufficiale Instagram della Fiorentina: Car-Talk, dove i giocatori vengono intervistati con un breve viaggio in macchina. Quest’oggi era il turno di Nicolò Fagioli. Ecco le domande dell’intervista:

Se il tuo ruolo fosse un pezzo della macchina, quale saresti?: “Il navigatore che guida la squadra”.

Se potessi rubare un’abilità a un tuo compagno di squadra, quale sarebbe e da chi la prenderesti?: “Gosens, l’attenzione e la continuità che ha in partita, e a Folorunsho la forza”.

Se il calcio non esistesse, in quale sport giocheresti e a che livello?: “Giocherei sicuramente a tennis, amo questo sport e ci gioco già da tempo. Lo scorso anno l’ho praticato per 8 mesi. Per quanto riguarda il livello, io sono competitivo…(ride ndr)”.

Se potessi scambiare la tua posizione in campo con una di un tuo compagno di squadra, con chi la scambieresti e perchè?: “L’attaccante, perché segna ed è bellissimo fare gol, ma comunque mi terrei stretto il mio ruolo, mi piace.”

“Chi è il giocatore che arriva agli allenamenti già carico e chi invece ha bisogno di una ricarica extra?: “Gosens arriva subito bello carico, io invece ho bisogno di una ricarica extra, soprattutto il pomeriggio.”

L’intervista si conclude con l’ultima domanda: “Tra accellerazione, tenuta di strada e comfort, quale di queste caratteristiche descrive meglio il tuo stile di gioco? “Sicuramente comfort e tenuta di strada, perché mi piace gestire il gioco e comandarlo, capire qual’è il momento giusto per dare la palla al compagno”.