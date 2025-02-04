Fagioli in prestito a 2,5 milioni, il riscatto a 13,5 che diventa obbligatorio se la Fiorentina va in Europa
La Juventus essendo quotata in borsa ha comunicato sul proprio sito le condizioni dell'affare che ha portato Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Nel comunicato si legge che la formula è un diritto di risc...
La Juventus essendo quotata in borsa ha comunicato sul proprio sito le condizioni dell'affare che ha portato Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Nel comunicato si legge che la formula è un diritto di riscatto che diventa obbligo in base ai risultati sportivi della Fiorentina, con tutta probabilità dipende dalla qualificazione della Fiorentina in Europa. La Fiorentina potrà comunque riscattare Fagioli anche qualora dovesse fallire i suoi obbiettivi sportivi.
Al club viola il prestito costerà 2,5 milioni, l'eventuale riscatto è fissato a 13,5 milioni pagabili in 3 esercizi a cui vanno aggiunti a 2,5 milioni di bonus, per un totale di 18,5 milioni di euro.
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