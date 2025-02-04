Fagioli in prestito a 2,5 milioni, il riscatto a 13,5 che diventa obbligatorio se la Fiorentina va in Europa

La Juventus essendo quotata in borsa ha comunicato sul proprio sito le condizioni dell'affare che ha portato Nicolò Fagioli alla Fiorentina. Nel comunicato si legge che la formula è un diritto di risc...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2025 11:56

Foto: Instagram Fiorentina

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