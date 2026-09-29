Fagioli conquista Biasin: "Non siamo di fronte al nuovo Pirlo, ma la Fiorentina ha un giocatore raro"

Il giornalista si sofferma sul centrocampista viola e sul talento di Kayode, protagonisti con la Nazionale

La prestazione dell'Italia contro la Turchia ha offerto diversi spunti di discussione, soprattutto in vista delle prossime sfide della Nazionale. Tra i giocatori finiti sotto la lente d'ingrandimento c'è anche Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina protagonista di una prova che ha raccolto apprezzamenti.

A commentare la sua prestazione è stato Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Il giornalista ha sottolineato quanto sia importante, per il calcio italiano, valorizzare i centrocampisti capaci di portare qualità e idee nella costruzione del gioco.

"Sono contento di aver visto Fagioli in campo. A livello di centrocampisti con idee nei piedi ne siamo veramente poveri in Italia. Non siamo di fronte al nuovo Pirlo, perché di Pirlo ce n'è uno, ma almeno quel poco che abbiamo deve essere sfruttato. Poi non era stato abbandonato: era stato chiamato nel drammatico europeo con Spalletti, quindi un occhio su di lui ce l'abbiamo sempre messo. Ma la Fiorentina ha un giocatore raro per il campionato italiano".

Nel corso del suo intervento, Biasin ha poi dedicato attenzione anche a Michael Kayode, altro giocatore legato alla Fiorentina e recentemente protagonista con la Nazionale. Il giornalista ha posto l'accento sul percorso del terzino e sulla possibilità di averlo visto prima in azzurro.

"Non ho capito perché ci abbiamo messo così tanto a lanciare Kayode in Nazionale, visto che gioca nel campionato più importante del mondo, lo fa bene e non da 5 minuti".