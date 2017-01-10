Faccia a faccia tra Sousa e Kalinic, il croato ha comunicato al tecnico che vuole accettare l'offerta cinese

Ieri è andato in scena al centro sportivo l'incontro tra l'allenatore della Fiorentina Paulo Sousa e Nikola Kalinic

Ieri, così è trapelato, Kalinic avrebbe avuto un faccia a faccia con il tecnico Sousa per comunicargli il suo addio a Firenze per approdare nel campionato cinese. In realtà oggi sarà il giorno chiave: è in programma un nuovo contatto tra gli emissari del Tianjin di Fabio Cannavaro e l'agente dell'attaccante croato che è comunque orientato ad accettare il quadriennale da oltre 10 milioni l'anno. Questo è quanto riporta Gazzetta.it