Faccia a faccia tra Sousa e Corvino in sede. Sul tavolo il rinnovo di contratto del tecnico

Secondo quanto riportato oggi dal Tg Rai della Toscana, ieri c’è stato il primo incontro tra Pantaleo Corvino e Paulo Sousa per il rinnovo di contratto del tecnico portoghese adesso sulla panchina della Fiorentina. Il contratto di Sousa scade a giugno del 2017 e oggi in conferenza stampa, alla vigila del match europeo con lo Slovan Liberec in programma domani, Sousa ha ribadito di come stia lavorando anche per il futuro della sua squadra. Il primo faccia a faccia per parlare di un futuro ancora insieme c’è stato ieri nella sede viola in Viale Manfredo Fanti tra il direttore generale Pantaleo Corvino e il tecnico, adesso ce ne saranno sicuramente altri. Confronti per capire obiettivi e strategie e vedere se ci può ancora essere un futuro insieme.