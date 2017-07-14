Faccia a faccia accesso tra il procuratore di Kalinic e Corvino. Il calciatore abbandona il ritiro di Moena

Un confronto accesso quello tra il procuratore di Niola Kalinic e Corvino ieri a Milano, e poche ore dopo il croato abbandona il ritiro della Fiorentina

Motivi familiari e fibrillazioni di mercato. Nikola Kalinic ha lasciato ieri il ritiro della Fiorentina, ufficialmente per motivi personali. Ieri faccia a faccia adrenalinico tra Corvino e il manager del giocatore, Erceg. E’ sempre più probabile che si stia andando verso un duro braccio di ferro: Kalinic vuole lasciare Firenze, la Fiorentina vuole tanti soldi. Il Milan, secondo i viola, dovrebbe alzare e non poco la proposta da 20 milioni più bonus. Ma i rossoneri non sembrano avere intenzione di presentarsi a Firenze con i 30 milioni pretesi da Corvino. Così riporta La Nazione.