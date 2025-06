Fabrizio Romano conferma: “Pioli sarà l’allenatore della Fiorentina, Dzeko è un obbiettivo”

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano tramite il proprio profilo X ha confermato le ultime indiscrezioni sul prossimo allenatore. Infatti tramite un tweet Romano ha scritto che Pioli ha già deciso che lascerà la panchina del suo attuale club, cioè l’Al-Nassr, e sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Proprio per questo uno degli obbiettivi principali della Fiorentina sul mercato è Edin Dzeko che piace molto proprio a Pioli, vedremo se ci saranno aggiornamenti.

Stefano Pioli, set to leave Al Nassr and proceed with plan as new Fiorentina head coach. Decision made.

Edin Dzeko, one of the main targets for his new project at Fiorentina if all goes to plan. pic.twitter.com/05ujHYT5Zw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2025