Tracollo Atalanta Fabbian trascina il Parma e affonda l'Atalanta: Sarri nella bufera, la Dea sommersa dai fischi

Notte da incubo per i nerazzurri, sconfitti 3-0 in casa: decidono l'ex viola, poi l'autogol di Zappacosta e la magia di Lontani. Prima vittoria per Gilardino sulla panchina emiliana

L'Atalanta sprofonda, il Parma ritrova il sorriso. Alla New Balance Arena arriva una pesantissima sconfitta per la squadra di Maurizio Sarri, travolta 3-0 dagli emiliani e contestata dai propri tifosi al termine di una serata da dimenticare. Dall'altra parte, invece, Alberto Gilardino può finalmente festeggiare la sua prima vittoria alla guida del Parma.

Eppure l'avvio è tutto di marca nerazzurra. L'Atalanta prende in mano il pallino del gioco, costruisce diverse occasioni e trova anche la via della rete con Krstovic, ma il gol viene annullato per fuorigioco di Zappacosta. De Ketelaere e Zalewski provano a sbloccare il risultato, ma Daffara risponde presente. Al 41' arriva la doccia fredda: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Sierro, l'ex viola Giovanni Fabbian svetta di testa e firma l'1-0 del Parma, alla prima conclusione nello specchio della porta.

La ripresa si apre nel peggiore dei modi per Sarri. Al 47' Zappacosta, nel tentativo di anticipare El Bilal Touré, devia il pallone nella propria porta e regala il raddoppio agli ospiti. L'Atalanta accusa il colpo e, nonostante i tentativi di Rowe e Krstovic, trova sulla propria strada un Daffara in serata straordinaria. Al 58' arriva anche il colpo del definitivo ko: Lontani si inventa una giocata splendida, supera Pasalic con un tunnel e spedisce il pallone nell'angolo, battendo Carnesecchi per il 3-0. Nel finale Pasalic colpisce anche la traversa, mentre Daffara continua a blindare la porta con interventi decisivi.

Finisce con una pesantissima sconfitta per l'Atalanta, sommersa dai fischi del proprio pubblico. La crisi della squadra di Sarri si fa sempre più preoccupante: gioco sterile, fragilità difensiva e risultati che non arrivano. Per il Parma, invece, è finalmente festa: Gilardino rompe il digiuno e conquista la prima vittoria della sua avventura sulla panchina emiliana.



