Eysseric sente ancora molto dolore, potrebbe saltare anche la partita in casa contro il Bologna
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Stadio non procede molto bene il recupero del trequartista francese. Non salta solo il Verona...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2017 11:05
Ancora fuori Valentin Eysseric, dopo l’infortunio rimediato contro la Samp. Il numero 10 della Fiorentina ieri mattina ha continuato con il lavoro di terapie all’interno del centro sportivo, ma ancora zoppica visibilmente: oltre alla sfida del Bentegodi potrebbe saltare la gara casalinga con il Bologna. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport Stadio.