Eysseric e Saponara, allenamenti in gruppo. Ora si punta alla convocazione per la partita contro il Bologna
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ormai ci siamo per il recupero completo dei due fantasisti di casa Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2017 11:07
La scorsa settimana il Eysseric si è allenato parzialmente con il gruppo. L’obiettivo è incrementare progressivamente i carichi di lavoro. Per quanto riguarda Riccardo Saponara invece ieri ha preso parte all’amichevole in famiglia contro la Primavera e punta alla prima convocazione, sabato contro il Bologna. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport.