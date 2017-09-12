Eysseric e Saponara, allenamenti in gruppo. Ora si punta alla convocazione per la partita contro il Bologna

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ormai ci siamo per il recupero completo dei due fantasisti di casa Fiorentina

La scorsa settimana il Eysseric si è allenato parzialmente con il gruppo. L’obiettivo è incrementare progressivamente i carichi di lavoro. Per quanto riguarda Riccardo Saponara invece ieri ha preso parte all’amichevole in famiglia contro la Primavera e punta alla prima convocazione, sabato contro il Bologna. Così riporta questa mattina il Corriere dello Sport.