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Eysseric: "Pensiamo sempre ad Astori, oggi vogliamo vincere per prendere chi sta sopra di noi"

Valentin Eysseric ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Cagliari, queste le sue parole: “E’ la partita di Astori, ma ci pensiamo sempre a lui, ha lasciato un segno e rimarrà con noi per tutta la...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 17:21
Eysseric: "Pensiamo sempre ad Astori, oggi vogliamo vincere per prendere chi sta sopra di noi" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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Valentin Eysseric ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Cagliari, queste le sue parole: “E’ la partita di Astori, ma ci pensiamo sempre a lui, ha lasciato un segno e rimarrà con noi per tutta la vita. Oggi dobbiamo vincere per cercare di riagganciare le squadre che stanno sopra di noi”

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