Eysseric: "Pensiamo sempre ad Astori, oggi vogliamo vincere per prendere chi sta sopra di noi"
Valentin Eysseric ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Cagliari, queste le sue parole: “E’ la partita di Astori, ma ci pensiamo sempre a lui, ha lasciato un segno e rimarrà con noi per tutta la...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 17:21
Valentin Eysseric ha parlato a Sky Sport prima di Fiorentina-Cagliari, queste le sue parole: “E’ la partita di Astori, ma ci pensiamo sempre a lui, ha lasciato un segno e rimarrà con noi per tutta la vita. Oggi dobbiamo vincere per cercare di riagganciare le squadre che stanno sopra di noi”