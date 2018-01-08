Eysseric, il numero 10 ritrovato? Dopo la sosta Pioli punterà di nuovo sul trequartista francese per dare inventiva

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che, dopo mesi di buio, tra infortuni e ritmi diversi dal campionato francese, si è intravista luce in Eysseric. Il lampo dell’ex Nizza che ha mandato i...

A cura di Redazione Labaroviola 08 gennaio 2018 10:46

Condividi