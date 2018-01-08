Eysseric, il numero 10 ritrovato? Dopo la sosta Pioli punterà di nuovo sul trequartista francese per dare inventiva
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che, dopo mesi di buio, tra infortuni e ritmi diversi dal campionato francese, si è intravista luce in Eysseric. Il lampo dell’ex Nizza che ha mandato i...
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che, dopo mesi di buio, tra infortuni e ritmi diversi dal campionato francese, si è intravista luce in Eysseric. Il lampo dell’ex Nizza che ha mandato in porta Simeone contro l’Inter assomiglia infatti all’episodio "cambia stagione". Pioli (che in lui crede fortemente) spera possa essere così, anche perché alla Viola manca un po’ di fantasia: dopo la sosta, dunque, potrebbe farsi spazio una nuova soluzione tattica per fare spazio al francese. Probabile che venga varato un 4-3-1-2, anche perché Pioli medita da tempo di affiancare un attaccante a Simeone.