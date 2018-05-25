Ex viola, Prandelli verso il ritorno in serie A: può sedersi sulla panchina dell'Udinese

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'indimenticato ex tecnico viola Cesare Prandelli sarebbe vicino al suo ritorno in serie A. Dopo anni di esilio, infatti, il mister che guidò la Fiorentina nell'...

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'indimenticato ex tecnico viola Cesare Prandelli sarebbe vicino al suo ritorno in serie A. Dopo anni di esilio, infatti, il mister che guidò la Fiorentina nell'ultima apparizione in Champions sembra vicino a sedersi sulla panchina dell'Udinese. La salvezza conquistata da Igor Tudor, infatti, non sarebbe bastata a convincere i dirigenti friulani, che hanno pensato ad aprire un nuovo ciclo con Prandelli.