Estate senza concerti a Firenze. Saltano i concerti di Vasco, Ultimo e Springsteen, Franchi out per i lavori

Massimo Gramigni responsabile della società che organizza i grandi eventi a Firenze ha parlato ai microfoni della Nazione. Pessime notizie per chi ama i grandi eventi e i grandi concerti. Firenze infatti resterà senza i grandi eventi a causa delle ristrutturazioni del Franchi. Queste le parole di Gramigni al quotidiano: “Lo stadio Franchi sarà utilizzabile fino al 31 maggio, anche se non sarà comunque posibile utilizzarlo perchè il campionato finisce verso quella data. C’è una serie di artisti che volevano cantare a Firenze, da Bruce Springsteen a Ultimo passando per Vasco Rossi. Bruce Springsteen credo abbia scelto solo Milano e anche Vasco sta puntando su San Siro. A oggi, quindi, per l’estate 2024, non c’è una programmazione”.

