Espulsione Torreira, è il settimo rosso in questa stagione per un viola. 60% di contrasti vinti

La Fiorentina in casa si è sgretolata di fronte alla Lazio, ko per 3-0. Secondo le statistiche di Goalist, la Fiorentina ha vinto il 48,6% dei duelli, mentre la Lazio il 46,2%. 60% i contrasti vinti dai gigliati di fronte al 54,5% in favore dei biancocelesti. 22 i cross fatti dai viola, 6 dalla squadra capitolina. Espulso anche Torreira, settimo cartellino rosso estratto ad un calciatore gigliato in questa stagione.

LEGGI ANCHE, ITALIANO NON SI ARRENDE: “DOBBIAMO FAR INSERIRE SUBITO CABRAL E PIATEK, MA SERVE QUALITÀ IN DIFESA”