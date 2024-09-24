Esodo viola a Empoli: settore ospiti quasi esaurito, ci saranno più di 3500 tifosi della Fiorentina

Sale la febbre per Empoli-Fiorentina: settore ospiti quasi sold out, pochi biglietti rimasti in Tribuna Laterale sud

Come ogni anno, Empoli si tinge di viola in occasione di Empoli-Fiorentina. Dopo l'annuncio della Curva Fiesole della tradizionale motorinata, i tifosi della Fiorentina hanno preso d'assalto il settore ospiti dello stadio Carlo Castellani, già quasi totalmente esaurito dopo neanche un giorno dall'inizio della vendita dei biglietti. La Curva Sud, destinata appunto agli ospiti, è andata sold out in qualche ora, mentre restano tuttora disponibili pochi biglietti in Tribuna Laterale sud, anch'essa destinata ai supporter viola.

La sensazione è che la prima vittoria in campionato e l'entusiasmante debutto di Gudmundsson abbiano dato nuova linfa ai tifosi della Fiorentina, che hanno risposto subito presenti in occasione del derby toscano. Appuntamento a domenica, ore 18.

LE PAROLE DI BUCCHIONI

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