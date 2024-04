Esodo dei tifosi del Genoa a Firenze: già più di 1500 biglietti venduti nel settore ospiti del “Franchi”

Sale la febbre per Fiorentina-Genoa, sfida valevole per la 32esima giornata di Serie A. I tifosi genoani si confermano ancora una volta molto presenti quando si tratta di sostenere la squadra in trasferta, nonostante il giorno e l’orario un po’ scomodi per una partita di campionato (lunedì alle ore 18:30).

Sicuramente, tra i supporter del Grifone c’è tanta voglia di rivincita dopo la roboante vittoria per 1 a 4 della Fiorentina alla prima giornata di Serie A. Per questo motivo, come riportato direttamente dalla società rossoblu sul proprio sito ufficiale, sono già oltre 1500 i tagliandi staccati nel settore ospite dello stadio “Franchi“, con il sold out che potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Insomma, il supporto non mancherà alla squadra di Gilardino, che dovrà però rispondere sul campo di fronte a una Fiorentina reduce da un periodo altalenante.

PRONTO IL TURNOVER PER FIORENTINA-GENOA