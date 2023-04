Escluso Nico Gonzalez, gli esterni della Fiorentina non segnano quasi mai. Sottil ha 0 gol, Ikonè solo 3

Gli esterni non stanno brillando, anche Vincenzo Italiano, nel post partita di Fiorentina-Spezia, ha parlato del fatto che mancano i gol degli esterni viola (CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE SUE PAROLE). TMW ha scritto un interessante approfondimento con i dati su questo aspetto:

“Trovati i gol dei numeri nove, sistemata la solidità della difesa, trovato l’equilibrio giusto a centrocampo, a Vincenzo Italiano manca di incastrare un’altra casella per avere tra le mani una Fiorentina veramente completa e pronta a giocarsi a piene armi gli obiettivi rimasti da qui a fine stagione, che potrebbero anche significare riportare un trofeo a Firenze a distanza di oltre vent’anni. Questo obiettivo tecnico è ben preciso e si chiama aumentare i gol degli attaccanti esterni.

Sono sei gli attaccanti esterni, o comunque i giocatori chiamati a svolgere quel ruolo in stagione da Italiano, e insieme hanno messo insieme 18 gol. Una media di tre a testa, pochino se si considera le tante partite già disputate. Il migliore è il più pagato nella storia del club, Gonzalez a quota 8, aiutato però da ben 5 rigori segnati (bisogna saper fare anche quello). Dietro di lui, il vuoto: secondo è Saponara alla metà del bottino, poi Kouame e Ikone con un gol in meno. Chiudono Sottil e Brekalo, entrambi addirittura a zero gol. Non c’è altra strada, per far tornare a vincere la Fiorentina

Il bottino di gol degli esterni viola

Nico GONZALEZ (29 presenze, 8 gol)

Riccardo SAPONARA (32 presenze, 4 gol)

Christian KOUAME (32 presenze, 3 gol)

Jonathan IKONE (40 presenze, 3 gol)

Riccardo SOTTIL (15 presenze, 0 gol)

Josip BREKALO (5 presenze, 0 gol)